Umtiti evita operar-se i continuarà el seu tractament conservador a Barcelona

Amb la plantilla de vacances i l'equip al capdamunt de la classificació, un privilegi que ostenta en solitari, el nom propi de l'actualitat del Barça no és pas cap altre que el de Samuel Umtiti. El defensa blaugrana s'ha passat les últimes setmanes a Qatar seguint un tractament per intentar fer net dels problemes al genoll esquerre que li estan fent la guitza. Ahir es va poder saber que el jugador evitarà, de moment, passar per la sala d'operacions, pel que continuarà amb el seu tractament conservador a Barcelona. Així ho van informar els serveis mèdics del club blaugrana.

El central, internacional amb la selecció francesa, arrossega unes molèsties al cartílag del genoll esquerre des de finals de la temporada passada. Un contratemps en forma de lesió que l'ha obligat a perdre's els últims set partits oficials de l'any del seu equip. L'últim cop que se'l va veure en acció va ser el passat 24 de novembre, ara just fa un mes, al damunt de la gespa del Wanda Metropolitano en l'empat (1-1) amb l'Atlètic de Madrid.

Umtiti no vol operar-se. Aquesta ha estat la seva postura des del primer dia i per això mateix va oferir al Barcelona la possibilitat de seguir un pla de recuperació a Qatar. El jugador ha estat a Doha les tres últimes setmanes i ahir al matí va passar una revisió mèdica a la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Els metges del club i el mateix jugador han pactat seguir amb aquest tractament conservador a la capital catalana. Samuel Umtiti està citat per Ernesto Valverde per al proper diumenge 30 de desembre, quan el gruix de la plantilla es reincorporarà als entrenaments després de les vacances nadalenques.

Aquesta lesió, que ve de lluny, ha fet que la seva participació a l'equip hagi estat més aviat pobra durant aquesta temporada, sobretot si es compara amb les últimes dues campanyes. Umtiti tan sols ha jugat vuit partits: set d'ells a Primera Divisió, i l'altre a la Lliga de Campions. En el seu tercer curs al Camp Nou, el francès acumula un total de 91 aparicions amb un bagatge de dos gols anotats.