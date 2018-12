Yankuba Sima debuta a l´ACB en la victòria del Baxi Manresa a Galícia

El pivot gironí Yankuba Sima va estrenar-se ahir a l'ACB en el partit que el Baxi Manresa, el seu nou equip, va guanyar a la pista de l'Obradoiro gallec (90-97).

Sima s'havia quedat sense equip el passat estiu després d'acabar la seva etapa al bàsquet universitari dels Estats Units. Durant aquest temps, s'havia entrenat amb el Bàsquet Girona i el mateix Manresa, però fins la setmana passada s'exercitava amb el Breogán de Lugo.

Però fa pocs dies, per fi, va poder fer realitat el somni que feia temps que estava perseguint: signar per un equip ACB. El Manresa, que va patir les lesions de Jordan Sakho i Jakis Gintvainis, es va veure gairebé obligat a reforçar el seu joc interior i Sima va ser l'escollit.

I el seu debut a l'ACB no va trigar gens en arribar. Ahir va disputar els primers minuts amb el conjunt del Nou Congost en el partit que els manresans van jugar a la pista de l'Obradoiro. Sima no va ser al cinc inicial, però va tenir 20 minuts per començar a adaptar-se a la competició i la seva actuació va ser bona. Va anotar 4 punts i va capturar 4 rebots.

La victòria davant els gallecs va servir al conjunt de Roman Montáñez per afiançar-se als llocs de play-off i tenir més a prop classificar-se per la Copa del Rei.

El pròxim partit del Manresa és a la pista del Tenerife. Per tant, Sima no debutarà davant la seva afició fins al 6 de gener, contra el Baskonia.