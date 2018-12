Girona acomiadarà l'any corrent

El 1978, el CA Palafrugell va ser el primer club de l'Estat en organitzar una marató amb prop de 200 corredors inscrits i, només un any després, dos històrics com Manel Fernández i Quima Casas guanyaven la primera edició de la Cursa del carrer Nou, que el passat 21 d'octubre va celebrar la seva quarantena edició. Aquella marató de Palafrugell va acabar sent l'embrió de l'avui multitudinària Marató de Barcelona, que el darrer 11 de març va reunir una mica més de 17.000 corredors. El món de les curses ha canviat molt, moltíssim, en quatre dècades i la popularització de «sortir a córrer» tornarà a quedar clara aquest final d'any a Girona, on se celebren nombroses curses entre Sant Esteve i les tradicionals de Sant Silvestre que acomiadaran el 2018.

La massificació de l'oferta, els elevats preus i el salt de molts corredors populars a les curses de muntanya ha provocat que, darrerament, en moltes curses populars hagi baixat una mica la participació. Però, com a mínim a Girona, això no ha evitat que els darrers dies del 2018 estiguin plens de curses. La més coneguda és la Sant Silvestre de Girona, que l'any passat van guanyar Anna Mahboub i Jenny Spink, amb una participació de més de 1.500 persones, i que es tornarà a córrer dilluns, 31 de desembre, amb el seu tradicional recorregut de 5 quilòmetres passant pels carrers del centre de la ciutat i del Barri Vell.

La tradició de les curses de Sant Silvestre fa que moltes curses s'acumulin el darrer dia de l'any, però, a Catalunya, i a les comarques de Girona en particular, córrer el dia de Sant Esteve també és una tradició que es va escampant per molts pobles. Demà, 26 de desembre, hi ha curses programades començant per la vintena edició de la tradicional Sant Silvestre Riudellotenca de Riudellots de la Selva (7 quilòmetres) i continuant per la Cursa Popular de Sant Esteve de Llagostera amb versions de 5 i 10 quilòmetres, la Cursa de la Dona de Llagostera (5 quilòmetres).

El dissabte, 29 de desembre, hi haurà la Caminada de Sant Silvestre de Muntanya de les Planes d'Hostoles (8 quilòmetres) i la seva versió per a nens, el Correxic de 1.000 metres; i la cursa de Sant Silvestre de Puigcerdà de 5 quilòmetres. L'endemà, diumenge 30 de desembre, serà el torn de Campdevànol (Sant Silvestre Bandolera de 8 quilòmetres); de la Sant Silvestre de Quart ( 6 i 12,5 quilòmetres); i de l'estació de la Molina amb la Pujada Nocturna Costa Rasa (10 quilòmetres). I, arribats ja al darrer dia de l'any, el dilluns 31 de desembre hi haurà la catorzena edició de la Sant Silvestre de Girona (5 quilòmetres), la de Ger (3,5 quilòmetres), la de Cadaqués (10 quilòmetres), de la Navata ( 2,5 i 5 quilòmetres) i les de la Bisbal i Blanes, les dues de cinc quilòmetres, a més de la Cursa dels Nassos de Torrella de Montgrí, amb la mateixa distància.