El Palamós no ha perdut cap partit des de l'arribada de Patxi Otamendi a la presidència

Palamós i Girona C van empatar diumenge (0-0).

Palamós i Girona C van empatar diumenge (0-0). david aparicio

El nou president del degà, Patxi Otamendi, es va estrenar a la llotja de l'estadi Palamós-Costa Brava amb una victòria davant el Sabadell Nord (1-0) i des d'aleshores l'equip de Javi Salamero no coneix el significat de la paraula derrota amb una ratxa de 7 partits d'imbatibilitat. El balanç amb Otamendi al capdavant del Palamós CF és de 3 victòries i 4 empats (13 punts de 21 possibles). Els palamosins tancaran la primera volta el proper diumenge 13 de gener del 2019 rebent a casa al Llagostera B. Després del valuós empat sense gols al camp del Girona C, el Palamós (4t) té a 9 punts de distància el segon classificat, el Vilassar de Mar, l'equip que ara mateix promocionaria, i a 12 punts al líder, el Girona C, equip que pujaria directament.

En l'àmbit social, el club celebra avui la primera de les tres quines: 25 de desembre, 1 i 6 de gener. El Palamós posa en marxa avui, dia de Nadal, la Gran Quina a la Nau dels 50 metres amb un munt de regals, com un viatge a Menorca, sopars, paneres gegants, pernils, bicicletes... A més, com a novetat, aquest any el club posa a la venda uns bolígrafs de la Penya Sport al preu d'1 euro, la recaptació dels bolígrafs anirà en benefici de la Fundació Vimar, una entitat que dona suport a les persones amb discapacitat del Baix Empordà.