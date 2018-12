El City es complica la Premier

Pep Guardiola no està gens acostumat a veure com el seu equip perd dos partits en ben pocs dies de diferència. Dues ensopegades, l'última ahir en el famós Boxing day, que minven les opcions del seu Manchester City de lluitar pel títol de Lliga a Anglaterra. En la jornada nadalenca, tota una tradició a la Premier, el conjunt citizen va veure com el Leicester li remuntava un 0-1 i s'acabava emportant els tres punts. La combinació va ser catastròfica, perquè el Tottenham va golejar el Bournemouth per 5-0, pel que els de Guardiola cauen a la tercera posició, amb 44 punts, un menys que els de Pochettino. Però això no és tot, perquè el líder, el Liverpool, es va desfer sense problemes del Newcastle a Anfield: 4-0. Els de Jurgen Klopp reforcen encara més la seva concidió i encapçalen la classificació amb 51 punts.

De la seva banda, el Manchester United confirma la seva reacció una setmana després de la destitució de José Mourinho. Amb Solskjaer, el nou tècnic, ja porten dues victòries consecutives. L'última, ahir: un 3-1 a casa i contra el Huddersfield Town.

Cristiano Ronaldo al rescat



No va perdre com el Manchester City, però al Juventus li va anar de ben poc. També hi va haver jornada nadalenca a Itàlia i el líder va necessitar que el rescatés Cristiano Ronaldo. El portuguès, suplent al camp de l'Atalanta, va entrar al camp al minut 65, quan el seu equip queia per 2-1 i jugava amb un futbolista menys per l'expulsió de Betancur. A poc menys de deu minuts per al final, Ronaldo va establir el 2-2 definitu. El Juventus, tot i això, es manté líder a la Sèrie A amb un bon coixí de punts.