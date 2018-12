El nou repte de Jordi Ribera

Es va treure una mena d'espina la selecció espanyola d'handbol. Una espina que duia clavada des de feina molt de temps. Eren quatre les finals que havia perdut. Quatre. I a la cinquena, va anar la vençuda. El gener de l'any passat, l'equip que dirigeix el gironí Jordi Ribera es coronava com a campió d'Europa. Un aclaparador 29-23 a Suècia va ser suficient argument per penjar-se l'or. Missió cumplida per al combinat. També per a Ribera, que afegia un èxit més al seu currículum. Ara bé, als seus 55 anys, l'ambició es manté intacta i no té ganes de deixar-ho aquí. Per això, encara un nou repte amb tantes o més ganes. Amb el podi, i per què no el títol, com a objectiu. Ara, l'empresa és encara més gran. Del 10 al 27 de gener es disputarà el Mundial, un campionat que, pel que fa a la categoria masculina, encara no ha guanyat mai.

Sí que ho va fer l'any 2013, quan el sarrianenc dirigia la selecció brasilera femenina. Un gran èxit que ara vol repetir amb Espanya. Ahir, Ribera i els seus jugadors van començar unes jornades de preparació a Almeria, on s'estaran fins el diumenge dia 30. Del 3 al 5 de gener jugaran el Torneig Internacional d'Espanya, a Palència. I el 10, la grossa. Entre Dinamarca i Alemanya s'encarregaran d'acollir el campionat del món. Per començar, un grup potent amb Croàcia, Islàndia, Macedònia, Bahrain i Japó. El torneig serà la primera oportunitat perquè l'equip sigui capaç de segellar el seu bitllet per als Jocs Olímpic de Tòquio del 2020. Ho aconseguiran, només, si Ribera i companyia són capaços de guanyar l'or.

La convocatòria

Just ara fa deu dies que sortia a la llum la llista provisional amb 19 jugadors que opten a competir en el Mundial. Ribera s'ha endut els porters Gonzalo Pérez de Vargas, Rodrigo Corrales i Sergey Hernández. Raúl Entrerríos i Dani Sarmiento són els centrals, mentre que de laterals hi aniran Joan Cañellas, Daniel Dijshebaec, Viran Morros, Iosu Goñi i Álex Dujshebaev. Els extrems seran Ángel Fernández, Aitor Ariño, Ferrán Solé i Aleix Gómez. I com a pivots, completen la convocatòria Adrià Figueras, Julen Aguinagalde, Gedeón Guardiola i Abel Serdio. La llista definitiva es farà pública en els propers dies.