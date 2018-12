Òscar Carrasco i Sílvia Roura s'imposen a la Sant Silvestre de Llagostera

A l'espera del gruix de curses que se celebraran el proper dia 31, ahir es van disputar a Llagostera i a Riudellots de la Selva dues clàssiques proves d'aquestes dates: la Cursa Popular de Sant Esteve i la Sant Silvestre Riudellotenca amb un gran èxit de participació. A Llagostera un total de 1.125 corredors van prendre part a la 39a edició de la Cursa Popular de Sant Esteve amb dos recorreguts de 10 i 5 quilòmetres. En el circuit llarg, el vencedor va ser Òscar Carrasco, per davant de Jordi Poch i Pere Boadas, mentre que en categoria femenina la més ràpida va ser Sílvia Roura, que va entrar per davant d'Eva Martos i Alba Sánchez. Pel que fa a la cursa dels 5 quilòmetres, l'olímpic Àngel Mullera va finalitzar en la primera posició. Rere el blanenc van entrar Alberto García i Adrià Colls. En categoria femenina la més ràpida va ser Marta Garcia per davant de Gemma Gregoris i Gisela Vergés.

De la seva banda, cap a mig miler de corredors van prendre part a la 20a edició de la Sant Silvestre de Riudellots de la Selva, de set quilòmetres de recorregut. Els vencedors absoluts van ser Albert Rutllán i Helena Fonallosa. En categoria masculina, el podi el van completar Adrià Botifoll, segon, i Omar Palma, tercer. Pel que fa a la categoria femenina Laura Pinto va ser segona per davant d'Anna Puigvert.

Les proves atlètiques no s'aturen i per demà passat hi torna a haver una cita a les Planes d'Hostoles amb la Caminada de Sant Silvestre de Muntanya (8 km), així com la cursa de Sant Silvestre de Puigcerdà (5 km.). L'endemà, diumenge, se celebraran curses a Campdevànol, Quart i La Molina, mentre que el dia de Cap d'Any n'hi haurà a Girona, Ger, Cadaqués, Navata, la Bisbal d'Empordà, Blanes i Torroella.