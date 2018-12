L'Uni visita el Bembibre en el primer capítol d'un final d'any ben exigent

Ben curiós és el cas de la Lliga Dia, una competició que tot i només comptar amb 14 equips, és capaç d'aglutinar en ben pocs dies un munt de partits i d'obligar a alguns conjunts a fer un esforç titànic per afrontar més d'un desplaçament consecutiu. És el que li passa a l'Spar Citylift Girona, el líder sòlid del campionat, l'equip que viu la millor ratxa, però que no li queda més remei que encarar un final d'any ben exigent. Avui visitarà la pista d'un necessitat Embutidos Pajariel Bembibre, mentre que dos dies després jugarà, també a fora, contra el sempre complicat IDK Gipuzkoa. Dues proves en les quals no val a badar i on la victòria és obligatòria si es vol mantenir ja no només la il·lusió al vestidor i també a l'entorn, sinó la condició de líder.

«Afrontem una gira de quatre dies amb molta exigència perquè jugarem dos partits fora de casa», avisa el tècnic, Èric Surís, qui no se'n fia ni un pèl del Bembibre tot i que les lleoneses encadenen cinc derrotes consecutives i són terceres per la cua. «Està a baix i molt necessitat, per tant ha de sumar si vol sortir d'allà. El seu punt fort és que és un equip sòlid i molt dur en defensa. Costa anotar-li gaires punts», diu. Per això preveu que «no serà un partit ofensivament fàcil», amb el qual tant ell com les seves jugadores l'afronten amb «molt de respecte» amb l'únic objectiu de «sumar una nova victòria».

El Bembibre, un equip entrenat per Pepe Vázquez (qui ve de ser ajudant de Miguel Ángel Ortega al Perfumerías Avenida), disposa d'una bona defensa, però és un dels conjunts que més punts anota de tota la competició. La seva jugadora franquícia és Roselis Silva, una base veneçolana amb passat a l'Araski. Entre ella i Julia Gladkova han anotat més d'un terç dels punts de tot el col·lectiu. I no només això, es fan un tip de repartir assistències i d'acumular els minuts de la plantilla.

Un cop acabi el matx, jugadores i cos tècnic aprofitaran el dia següent per viatjar fins al proper destí. Perquè el dissabte, toca un nou compromís: IDK Gipuzkoa. «Acabarem l'any amb un llistó d'exigència molt alt i també amb molt poca recuperació entre partits», adverteix Surís.