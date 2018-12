Messi veu amb bons ulls el retorn de Neymar

El blaugrana Leo Messi va declarar en una entrevista publicada ahir pel diari «Marca» que tant a ell com als seus companys al Barça els encantaria que el brasiler Neymar tornés per allò que significa «tant com a jugador com per al vestidor». «Som amics, vam viure coses molt maques, i d'altres no tant. Veig molt difícil fins i tot que pugui sortir de París», va dir l'argentí, qui no obstant això considera que el seu actual club «no deixarà que li prenguin Neymar».

En l'entrevista, Messi admetia també que «la rivalitat amb Cristiano va ser molt sana», que li agradaria «tornar a treballar algun dia amb Guardiola» i que el VAR li sembla, ara, «un encert».