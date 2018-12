El Palamós tancarà el seu 120è aniversari, un any marcat per la polèmica

El Palamós és a punt de tancar l'any del 120è aniversari i ho fa enmig d'una calma i una pau institucional que no han estat, però, els trets característics durant l'any. Ha viscut un 2018 intens i no exempt de polèmica: canvis a la banqueta, a la presidència, descens a Primera Catalana i una guerra interna amb un munt d'acusacions i retrets entre la directiva sortint que encapçalava Joan Pau Pérez i el grup Junts pel degà que capitanejava Patxi Otamendi.

Un dels primers moviments de l'any era la destitució de Vicenç Fernández a causa dels mals resultats. El seu substitut, Pitu Batlle, no va aconseguir salvar l'equip i el diumenge 6 de maig es certificava el descens a Primera Catalana. El nou tècnic escollit per la directiva va ser Javi Salamero, un home amb experiència contrastada. Abans d'obrir el nou curs 2018-19, però, un grup de socis anomenat Junts pel degà descontents amb la gestió de Joan Pau Pérez van presentar més d'una moció de censura, sense èxit, amb la voluntat de convocar eleccions a la presidència.

Una de les baixes més sentides va ser la de Joan Bayona com a preparador de porters. Mentrestant, i després de tres intents fallits de moció de censura, la directiva de Joan Pau Pérez va dimitir i convocar eleccions per «pacificar el club». Es va crear una junta gestora tot i que de seguida van aparèixer desavinences i discrepàncies sobre les seves funcions que van provocar el suspens del procés electoral i que es demanés assessorament extern. Quan tot semblava resolt, la situació va presentar un nou gir amb la renúncia de Joan Pau Pérez de concórrer a les eleccions i això va deixar via lliure perquè Patxi Otamendi sigués proclamat nou president del Palamós. A tot això, el cos tècnic del juvenil A va presentar la dimissió en bloc i el coordinador del futbol base de la FE Palamós Gabi Gasca va marxar assumint aquesta funció Javi Salamero.