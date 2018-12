El Bàsquet Girona continua llançat (75-77)

Res ni ningú atura el Bàsquet Girona. L'equip ha trencat aquest vespre malefici contra l'Hospitalet, amb qui havia perdut dos partits aquest curs, per anotar-se la sisena victòria consecutiva a la Lliga (75-77). Un triomf tan treballat com sofert després de veure com els locals eixugaven un avantatge de 15 punts a la primera part per arribar a la mitja part amb un inesperat 40-40. L'Hospitalet fins i tot s'ha situat per davant al tercer quart i ha tingut opcions de guanyar fins al final. Tanmateix, els gironins han imposat el seu ofici i han estacat un triomf que els permet mantenir el ritme dels líders.