Èxit de participació del torneig nadalenc del CE Gerunda

Entre dijous i ahir, divendres, una cinquantena de nens van participar en la novena edició del torneig d'escacs nadalenc que organitza el Club d'Escacs Gerunda. Va ser Flavio Hervás, del Club Escacs Alt Empordà, qui s'acabaria apuntant la victòria final. La segona posició va ser per a Marc Jorda, mentre que el tercer lloc va ser propietat de Bernat Xifra. Aquests dos últims, membre del club organitzador: el CE Gerunda. D'altra banda, l'activitat escaquística a la ciutat no s'acaba aquí. Avui, el Gran Mestre Àlvar Alonso protagonitzarà una exhibició que comença a ser ja habitual per aquestes dates. Disputarà unes partides simultànies contra un total de vuit jugadors i ho farà amb els ulls tancats. Serà a partir de les sis de la tarda, al Centre Cívic Pla de Palau.