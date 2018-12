L'Uni despatxa per la via ràpida al Bembibre

Es fa molt difícil d'imaginar que un partit es pugui escapar quan el domines per 5-21 al primer quart. Si deixes al rival de torn anotar set o menys punts en un parell de quarts, monopolitzes cada parcial i li multipliques per dos el marcador final, no hi ha més a dir. Li ha passat a l'Spar Citylift Girona més d'un cop aquesta temporada. Perquè és una piconadora quan s'hi posa, sigui quin sigui l'adversari, però també perquè en aquesta Lliga la desigualtat, a vegades, és enorme. A Lleó, en el primer dels dos desplaçaments consecutius abans d'acabar l'any, no hi va haver partit. Perquè l'Uni així ho va decidir. Cinc jugadores gironines van superar els 25 punts de valoració. És impossible perdre amb uns números com aquests.

A la prèvia, Èric Surís havia advertit del potencial defensiu de les lleoneses i de la seva «necessitat» per guanyar. Instal·lat a baix, al Bembibre no li queda cap altra opció que sumar victòries si es vol salvar. Ahir no era el dia. Perquè l'Uni va per feina. Vol que aquest sigui el seu gran any i que la patinada d'ara fa gairebé dos mesos contra el Cadí sigui una simple anècdota que quedi en el record. Amb el pilot automàtic posat des del primer segon, el 5-21 amb el qual es va arribar a la fi del primer quart feia intuir que el matx seria un veritable passeig. Ho va ser. Fins i tot quan el Bembibre va prémer l'accelerador i va signar 18 punts al segon quart. Ni així. Perquè les gironines anaven a la seva. Murphy i Hampton feien molt de mal; Buch i Colhado signaven percentatges d'anotació superiors al cinquanta per cent i la pivot, a més, es feia un fart de capturar rebots. La banqueta, sense massa rotació, també aportava (entre Oma, Reisingerova i Martínez van acumular 28 punts).

Tot i les diferències, no hi va haver pietat. La victòria estava al sac, però el pas dels minuts no va fer altra cosa que servir perquè el coixí s'anés ampliant i ampliant. 41-89, més del doble de punts de diferèncai i una altra triomf per a la col·lecció. L'Avenida va guanyar el Mann Filter (52-73) i continua colíder, però el Gernika, tercer, s'allunya una mica més després de perdre el dijous a la pista del Gipuzkoa. Precisament, el proper rival de l'Uni.