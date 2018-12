El Madrid estreny el cercle per Brahim Díaz (Mancheter City)

El mitjapunta del Manchester City Brahim Díaz és cada cop més a prop del Reial Madrid. El jove andalús acaba el contracte el proper 30 de juny de 2019 i no ha arribat a cap entesa amb el City per renovar perquè ja tindria un acord amb el Reial Madrid. Aquest escenari obre la porta a un traspàs aquest mes de gener que duria Brahim al Bernabéu a canvi d'uns 15 milions segons informava ahir Marca. Brahim ha estat vinculat al Girona les dues últimes temporades com un dels possibles jugadors cedits que havien d'arribar a Montilivi.