«És positiu i important que hi hagi hagut una lluita per ser president del Palamós»

El palamosí Jordi Condom torna a començar una aventura en el món del futbol i aquesta vegada ho fa a molts més quilòmetres de distància. L'excapità, exentrenador i exdirector esportiu del degà fa les maletes per marxar a entrenar a Doha, la capital de Qatar. Ho farà per ser l'entrenador assistent d'Heimir Hallgrimsson, seleccionador islandès en el darrer Mundial de Rússia celebrat aquest estiu. Ja ha plogut molt des de l'any 2011 quan Condom va deixar la banqueta del Palamós per tastar l'aventura europea, concretament al futbol belga. Primer va fer-ho a les files del KAS Eupen i després al KSV Roeselare. Aquests dies a Jordi Condom encara se'l pot veure per Palamós perquè del 22 de desembre fins l'1 de gener torna a casa seva per fer bona la dita de per Nadal cada ovella al seu corral.

On la farà ara?

He fitxat per l'Al-Arabi Sports Club, de la ciutat de Doha. És un dels clubs tradicionals de la Lliga de Qatar i compta amb diferents seccions com bàsquet, handbol, voleibol... Els seus dirigents volen potenciar-lo per fomentar la Lliga del país. Vaig arribar-hi fa dues setmanes, però he marxat per passar les vacances de Nadal a casa i tornaré a la feina l'1 de gener. Aquesta vegada me'n vaig sol perquè hi ha molts canvis i la família es queda més tranquil·la a Palamós.

Quins són els objectius de l'equip?

Ens queden set partits per acabar la temporada que serà el mes de maig i volem competir contra conjunts forts com l'Al-Duhail, l'Al-Rayyan o l'Al-Sadd on hi juga Xavi Hernández i també jugadors que he dirigit a l'Eupen. Mirant un xic més enllà, allò que hem de fer és potenciar i organitzar l'equip per mirar de professionalitzar-lo al màxim.

Qui l'acompanya en aquesta aventura?

Hi he arribat amb l'islandès Heimir Hallgrimsson que és el primer entrenador, un preparador físic espanyol, un entrenador de porters belga i comptem amb un analista islandès i un de brasiler.

Com és el club a nivell d'instal·lacions?

És un luxe perquè disposem de moltes facilitats, tant tecnològiques com d'instal·lacions, gimnasos molt moderns i en aquests moments utilitzem el nostre estadi i els camps d'entrenament d'Aspire que ja coneixia d'anteriors estades amb el KAS Eupen.

Com és l'entrenador Heimir Hallgrimsson?

L'Heimir és una persona que ve de treballar per a un país on no hi ha gaires llicències futbolístiques. Islàndia és un país petit i ha aconseguit una gran fita situant la selecció a l'Eurocopa i en el darrer Mundial. És una persona humil, amb les idees clares, molt oberta de ment i amb els deu dies de relació que portem fins ara ens hem entés molt bé.

Jordi Condom segueix pendent del seu Palamós?

Des de Bèlgica i de Qatar, tot i la llunyania, he anat observant tot el que ha passat al club, però no puc ser-ne opinador perquè no he parlat amb cap dels implicats. He passat més de 20 anys involucrat d'una manera o altra amb el Palamós i allò important és que el club continuï endavant. Sé que en Javi Salamero n'és l'entrenador i que es pretén intentar recuperar la Tercera Divisió. Si és o no la categoria que ens correspon això només es pot saber si hi ha un suport real al darrere a tots els nivells. Allò important és que hi ha hagut una lluita per voler ser-ne el president. Sí que seria dolent que no hi hagués ningú que volgués posar-se al capdavant de l'entitat i es deixés morir, això sí que em sabria molt de greu.