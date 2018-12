La situació del Reus s'agreuja encara més amb la sortida de cinc futbolistes

Cinc futbolistes del CF Reus Deportiu van quedar desvinculats de l'entitat del Baix Camp després de no cobrar les tres nòmines degudes en el termini marcat pel procés abreujat al qual es van acollir tots ells. Els jugadors es van acollir al procés abreujat, gràcies al qual deixarien de ser futbolistes del Reus després de la Comissió Paritària LaLiga-AFE celebrada ahir al matí. Els futbolistes que haurien quedat lliures, en principi, són el porter Èdgar Badia, els defenses Shaq Moore i Mikel Villanueva, que estaven cedits pel Llevant i el Màlaga respectivament, el mitjapunta portuguès Vitor Silva i el davanter Fran Carbia. Pel que fa als altres dos futbolistes que queden pendents, un d'ells, el capità Jesús Olmo es va acollir dijous al procés abreujat, per la qual cosa la setmana que ve es resoldrà la situació, mentre que l'exllagosterenc David Querol ho va fer ahir. Cal recordar que Olmo, Badia, Silva i Carbià són els únics quatre supervivents de l'ascens a Segona A del 2016.

Tot plegat dibuixa un panorama desolador i dramàtic per al Reus que està en risc fins i tot desaparició. En principi, el màxim accionista Joan Olivé té previst avui donar explicacions públiques en conferència de premsa. Cal recordar que fa quinze dies el club va evitar perdre 11 futbolistes que havien denunciat pagant-los les tres nòmines pendents. Els que no van denunciar no van cobrar i es van acollir al procés abreujat finalitzat ahir a favor seu després de no veure ni un euro.

Olivé ha mantingut les últimes setmanes que la venda del club està tancada malgrat que no n'ha trascendit el nom del comprador. De moment, el Reus compta amb tretze futbolistes professionals, que podrien ser-ne dotze si Olmo que ha denunciat acaba resolent el seu contracte. A més a més, el club necessita una ampliació de capital i liquidar el deute pendent amb l'ex del Llagostera Tito Ortiz per poder inscriure jugadors aquest mercat d'hivern. Si no es concreta l'entrada de capital, la viabilitat a Segona A és pràcticament impossible i la retirada seria una possibilitat més que raonable.