A la tercera va la vençuda?

15 de setembre del 2018. A Santa Coloma de Farners, el Bàsquet Girona lluitava per afegir un títol a les seves vitrines. El creixement inesperat i accelerat del primer equip, al qual li tocava competir a LEB Plata, tenia com a punt de partida la final de la Lliga Catalana. Una experiència fallida. No hi va haver manera de superar al Torrons Vicenç L'Hospitalet, amo i dominador del matx i qui s'acabaria emportant la victòria (i de passada la copa) sense cap mena de discussió: 73-56. Aquell dia, el georgià Shota Gelaziona va convertir-se en l'amo i senyor de la pintura, amb un 33 de valoració fruit dels seus 26 punts i 6 rebots. Un mes després, un i altre equip es tornaven a veure les cares. Aquest cop a Fontajau i en partit de Lliga. La diferència al marcador no va ser tan àmplia, però l'alegria va caure de nou cap al mateix costat. Els barcelonins feien també seu el segon enfrontament del curs per 69-75. Gelazonia no va brillar tant, però va ser un dels cinc jugadors que van anotar deu o més punts en una notable actuació coral dels visitants. Dos precedents que converteixen, sense discussió, L'Hospitalet com una mena de bèstia negra per als gironins. Per alimentar encara més aquesta etiqueta, o per esquinçar-la de cop, aquest vespre (20 h) el particular serial entre uns i altres viu un nou capítol.

«Espero que a la tercera vagi la vençuda», demana Quim Costa, tècnic del Bàsquet Girona. Podria ser, a tenor de la classificació i de la inèrcia d'uns i altres. El factor diferencial de comptar amb una estrella com ho és Jordi Trias ha catapultat els gironins, que encadenen cinc victòries (algunes d'elles de molt de mèrit contra Alacant i Múrcia, líders en aquell moment) i ja són cinquens. L'Hospitalet, a més, està per sota a la classificació (ha perdut tres partits més) i ve de perdre a la pista del Múrcia per 17 punts de diferència. Tot i això, Costa no se'n fia ni un pèl. «Ens han guanyat ja dues vegades i clarament. Han demostrat que són superiors a nosaltres i no hem sabut trobar-li encara els punts febles». Això pot ser un factor determinant, com també haver estat dues setmanes sense competir. «És una incògnita veure com reaccionarem. S'ha trencat el ritme i això li afegeix una dificultat. Però espero que aquest temps hagi servit per carregar piles, estar més intensos, agressius i millor».

El Girona es presentarà a la cita amb la plantilla al complet i un Jordi Trias que està signant uns números espectaculars des que va debutar el passat 24 de novembre anotant 22 punts i capturant 16 rebots. L'Hospitalet no només compta amb Gelazonia com a gran amenaça. Sota l'anella també disposa d'un jugador a tenir en compte com ho és el pivot Mohamadou Diop. Per fora, Joan Creus (fill de Chichi Creus) és l'encarregat de portar, dirigir i anotar.