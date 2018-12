El Bàsquet Girona s'imposa a l'Hospitalet i suma la sisena victòria consecutiva

Suma i segueix. Res atura la nova versió del Bàsquet Girona comandada per Jordi Trias. Per descomptat que no tot el mèrit és seu i ahir va quedar ben pal·lès, però d'ençà que el pivot és a l'equip la paraula derrota s'ha esborrat del diccionari i els partits es compten per victòries. El Bàsquet Girona continua en estat de gràcia i ahir va trencar el malefici contra l'Hospitalet per anotar-se el sisè triomf consecutiu. Un triomf tan sofert com valuós després de veure com els barcelonins, liderats per un gegant Shota Gelazonia (25 punts) eixugaven 17 punts a la primera part i tenien -gràcies al canell calent d'Ivan Garcia des de la línia de tres- contra les cordes els gironins gairebé fins al final. L'ofici d'Alzamora i Trias, en els tirs lliures, va segellar el triomf.

Res feia pensar veient com es desenvolupaven els primers minuts que el Girona acabaria patint. Els de Costa, conscients de la dificultat del rival que ja els havia fet la guitza dos cops aquesta temporada, van sortir d'allò més forts i connectats. El ritme intens de sortida dels gironins va agafar per sorpresa els locals i va permetre'ls fer un parcial de 0-14 només començar. Amb 14-29 es va arribar al final del primer quart. Una renda excel·lent que, tanmateix, el Girona aniria veient com l'Hospitalet escurçava. L'avantatge se n'aniria a n'orris en un segon quart per oblidar en què al Girona se li van fondre els ploms en defensa (parcial de 10-0). L'Hospitalet va igualar el marcador per arribar a la mitja part amb empat (40-40).

El Girona era conscient que havia llençat un botí molt preuat però no hi havia temps per a les lamentacions. Calia reaccionar. I més encara quan els locals no abaixaven el pistó i entraven a l'últim quart amb avantatge (59-56). L'equip ho va fer i un triple de Xavi Costa a 50 segons va revifar les esperances. Els tirs lliures de Trias i Alzamora van rematar la feina.