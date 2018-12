L'Uni tanca l'any amb una treballada victòria

L'Spar Citylift Girona acomiadarà l'any amb els deures fets. Va guanyar el divendres a Lleó i avui ha fet tres quarts del mateix a la pista de l'IDK Gipuzkoa. Un rival, això sí, que no ho ha posat gens fàcil. Els 14 puns de diferència del marcador final no són un clar reflex de com ha hagut de suar l'Uni per emportar-se la victòria. Hampton (24 punts) i Reisingerova (16) han estat les líders en anotació per les visitants, mentre que una vella coneguda com Toch Sarr (17 punts i 9 rebots) ha brillat en el quadre local.

En tres minuts, les jugadores d'Èric Surís n'han tingut prou per adonar-se'n que guanyar avui no seria un passeig com dos dies enrere a Bembibre, on van despatxar l'equip lleonès en el primer quart. El Gipuzkoa ha sortit molt endollat i ha aconseguit un parcial de 9-2 en què tan sols Colhado ha sigut capaç d'anotar.

La reacció no s'ha fet esperar i l'Uni ha sabut dur el partit cap al seu terreny. Quatre punts de Laia Palau han servit perquè l'equip despertés i, de mica en mica, situés el marcador al seu favor per tancar d'aquesta manera el primer acte amb avantatge (15-16). Mínim, sí, però suficient per enterrar els dubtes dels primers instants.

Sense gaire encert en el tir exterior, Colhado i Reisingerova han aparegut per dominar a la pintura, mentre que Keisha Hampton ha fet de les seves. Prou arguments perquè la diferència s'incrementés i s'arribés al descans amb un còmode 27-38. Quedava, això sí, encara feina per fer.

Per apagar qualsevol reacció local ha aparegut Hampton, amb sis punts consecutius de tots els colors: 2+1 i també un triple. Mentrestant, Núria Martínez anava repartint tantes assistències com podia. Difícil era escapar-se en el marcador i deixar-ho vist per sentència. El Gipuzkoa ha siguit insistint i en cap moment ha llançat la tovallola. Vist això, la clau per les noies de Surís era mantenir l'avantatge i esperar el moment oportú per decidir. Així ha sigut durant molta estona, però als últims minuts del tercer quart, l'equip basc s'ha acostat situant un perillós 48-53 que ho deixava tot obert.

Ha estat un miratge. El 51-55 que ha aparegut al marcador en els darrers deu minuts, també. La maquinària ha tornat a funcionar i un parcial de 0-6 ha calmat de nou les coses. El problema és que el Gipuzkoa tenia ganes de gresca. Estira i arronsa, i de nou, perill: 58-63 a manca de 4 minuts i escaig. L'aparició de Colhado i l'encert en els tirs lliures han servit perquè l'Uni salvés els mobles i acabés sentenciant al tram final. Nou triomf i ara a pensar en el 2019.