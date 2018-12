L'Uni tanca el 2018 contra el Guipúscoa amb l'objectiu de no despistar-se

Diuen que quan les coses es fan depressa i sense temps no surten bé, però això no és excusa per a l'Spar Citylift Girona, que avui (18.00) disputa l'últim partit de l'any davant de l'IDK Gipuzkoa després d'atonyinar divendres passat el Bembibre (41-89). Dos compromisos en només 48 hores i marcats pels desplaçaments, sense gairebé temps per recuperar-se. Ni per despistar-se. Simplement, un altre repte per continuar brillant amb el seu bàsquet. «Es tracta d'un partit complicat de per si, amb la dificultat afegida que enllacem doble viatge sense poder recuperar-nos ni entrenar», remarcava Èric Surís. I és que les jugadores de l'Uni van enfilar cap a Lleó entre setmana i, des d'allà s'han plantat directament al País Basc. A Guipúscoa, no s'hi val a badar. Les gironines tenen l'oportunitat d'ensenyar qui mana a la Lliga Dia i tancar el 2018 com l'equip que més bé ha treballat des que va començar la temporada. Ara mateix són líders, amb millor ratxa, empatades a punts amb el Perfumerías Avenida (23), que avui també s'enfronta al Sant Adrià.

D'entrada, la impressió de l'IDK fa basarda. L'equip entrenat per Aranzazu Muguruza és sisè amb 20 punts i només ha perdut quatre partits. Els seus números són bons, sobretot a casa. «Estan demostrant un bon nivell a la competició i això s'ha pogut veure darrerament. Van tenir contra les cordes el Perfumerías i acaben de guanyar el Gernika. Són molt fortes a casa, on creixen», recordava Surís. «És un equip unit i treballat en defensa. Són compactes i s'entenen molt bé amb el joc interior», deia. El tècnic també va fer especial menció a Sarr, ex de l'Uni, que «la coneixem i és veterana en aquest tipus de joc. Ens pot fer mal amb Pierre Louis».