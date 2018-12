Oliver revela que la venda del Reus no està tancada i que la continuïtat de l'equip en depèn

Després que cinc jugadors es desvinculessin del Reus i hagin deixat el primer equip únicament amb 12 fitxes, el màxim accionista, Joan Oliver, va donar ahir explicacions. Oliver va comentar que s'està treballant en dos objectius: «trobar recursos financers», de la mateixa manera que es vol «mantenir al preu que sigui la continuïtat de la institució». Ara mateix i a diferència del que passava fa 20 dies, la continuïtat del primer equip està garantida», insistia Oliver, que té l'esperança que «els temes financers» es puguin resoldre el més ràpid possible. Tot i això, l'empresari no va voler donar detalls sobre les operacions existents per a la venda de l'entitat. «Hi ha una operació viva, es continua negociant per a la venda», va afegir. Oliver va deixar clares les seves intencions, que passen per «buscar una solució, que és vendre el club» i després anar-se'n. Per això mateix, el màxim accionista va puntualitzar que no realitzarà el camí invers, per la qual cosa no se n'anirà fins que no trobi un comprador. «La continuïtat està garantida i intentarem pagar Olmo i Querol». «L'origen de la crisi és el canvi de les polítiques del futbol xinès en matèria de futbol», l'error va ser «no adonar-nos-en», va dir.