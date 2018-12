El Barça torna a la feina després de les festes de Nadal amb Sergi Roberto

El Barça va tornar ahir als entrenaments amb les piles carregades per començar a preparar els pròxims compromisos de l'any nou. Ernesto Valverde va recuperar Sergi Roberto en la primera sessió de l'equip després de les vacances de Nadal, mentre que Samuel Umtiti, que continua recuperant-se d'una lesió al genoll, va realitzar treball específic al gimnàs.

Després d'una setmana de festa per l'aturada nadalenca, els futbolistes blaugranes van tornar a entrenar-se a la Ciutat Esportiva, encara que no tots, perquè els jugadors sud-americans (Leo Messi, Luis Suárez, Arturo Vidal, Arthur i Malcom) compten amb permís fins al 2 de gener, així com Munir el Haddadi. Sergi Roberto, Umtiti i el jove lateral senegalès del filial Moussa Wagué van ser els protagonistes de la sessió. El del planter perquè torna als entrenaments col·lectius, després de trencar-se el semimembranós esquerre en el Wanda Metropolitano el passat 26 de novembre. En el cas d'Umtiti, que es reincorporava després de passar un mes de tractament conservador a Qatar, va realitzar treball específic en el gimnàs i es desconeix l'estat del seu genoll, ja que els serveis mèdics no han publicat cap informe després de recomanar-li que passés pel quiròfan. I el tercer protagonista, Moussa Wagué. Fitxat l'estiu passat procedent de l'Eupen belga i format a l'Acadèmia Aspire qatariana, el senegalès ja podria jugar amb el primer equip a partir de l'1 de gener, una vegada solucionats uns problemes burocràtics amb la seva fitxa. Wagué va participar amb el Senegal en l'últim Mundial de Rússia, on va ser titular en dos partits i va anotar un gol davant el Japó, amb la qual cosa es va convertir en el jugador africà més jove que ha marcat en un Mundial (19 anys, 8 mesos i 20 dies).



Jeison Murillo ja s'entrena

A l'entrenament d'ahir, que va comptar amb dues sessions -una al matí i l'altra a la tarda-, també hi va participar el colombià Jeison Murillo, l'última incorporació de l'equip, que ha arribat com a cedit procedent del València. Valverde també va comptar amb els jugadors del filial Miranda, Chumi, Oriol Busquets, Riqui Puig i Collado. El primer compromís de la Lliga l'any 2019 per al Barça serà diumenge vinent, 6 de gener, quan s'enfrontarà al Getafe a tres quarts de nou de la nit.