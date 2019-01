Isidre Esteve i el calongí Txema Villalobos ja volen cap a Perú per disputar el Dakar

Isidre Esteve i el seu copilot gironí, Txema Villalobos, ja viatgen cap a Lima, per disputar a partir del 6 de gener la 41a edició del Ral·li Dakar. El pilot del Repsol Rally Team viurà la seva quarta participació en cotxes des que va patir la seva lesió medul·lar i l'afronta en millors condicions que mai. El seu objectiu és intentar superar el 21è lloc signat l'any passat amb el prototip BV6 de Sodicars. "Esperem competir, divertir-nos i que el treball de tota la temporada es vegi reflectit en el resultat final", comentava el lleidatà.

Esteve i Villalobos volen cap a Perú des de Barcelona, ??després de fer escala a Madrid, amb el seu equipatge carregat d'il·lusions i amb la tranquil·litat d'arribar en la gran cita de la temporada amb els deures ben fets. "Estem amb ganes d'aterrar a Lima i molt contents que comenci ja el Dakar. Des que vam embarcar el cotxe, hem tingut uns últims dies amb molta intensitat de treball per arribar el millor possible a la prova", explicava a l'aeroport barceloní.

Al costat del seu copilot, el calongí Txema Villalobos, Isidre Esteve ha estudiat a fons el recorregut del Dakar 2019 que es desenvoluparà íntegrament per Perú, amb més de 5.000 quilòmetres i gairebé 3.000 cronometrats, amb un 70% sobre sorra. El pilot del Repsol Rally Team presagia "una edició atípica però prou exigent perquè puguem gaudir, amb 10 etapes molt intenses, més que les de l'any passat. L'etapa marató abans de la jornada de descans serà nova per a nosaltres i segur que molt difícil. Ens hem preparat per a aquest moment ".