L'Uni guanya en «una de les pistes més complicades»

Un títol de lliga no es pot aixecar guanyant de 40 punts cada dos per tres. Sí, l'Uni ha demostrat que, per pressupost i qualitat en plantilla, pot escombrar uns quants equips del campionat. Només cal remuntar-se al divendres per comprovar com va ser capaç de deixar sense cap argument al feble Bembibre. Però això no passa cada dia. És impossible. Per ser campiones, les jugadores d'Èric Surís han de despatxar el Perfumerías Avenida. És l'altre gran candidat i aquí no hi ha discussió. Tot i que també cal treure endavant partits com els d'ahir. Durs, travats, difícils. Que li ho preguntin al Gernika, un dels altres aspirants; el dijous es veia superat a la pista de l'IDK Gipuzkoa. Un rival lluitador, pesat, dels que no llancen mai la tovallola. L'Uni el va patir. I el va guanyar, també. Suant, sent determinant en els moments puntuals i sabent aprofitar les virtuts de les seves jugadores.

Com d'important va ser l'aportació de Keisha Hampton i els seus sis punts consecutius tot començant el tercer quart. O també els quatre que va anotar Laia Palau i que van servir per frenar l'embestida inicial de les locals. L'encert de Reisingerova, amb 10 punts abans del descans. I l'aparició de Nadia Colhado en el desenllaç. Tot suma. Sobretot en els dies més feixucs, com ahir. Sense encert en el tir exterior (un nefast 21 per cent amb només tres triples de catorze intents), les gironines van picar pedra des de la pintura. Va costar un xic despertar-se; el cansament pel partit del divendres i pel viatge del dia següent es va notar. Parcial de 9-2 per començar, abans d'arreglar el panorama i arribar al final del primer quart amb un forçat15-16.

El factor Reisingerova i el treball del col·lectiu (8 jugadores havien anotat) van ser la clau del segon quart, en què les diferències es van eixamplar situant un còmode 27-38. Tot en ordre. Però amb el Gipuzkoa no val a badar. I menys si hi juga Toch Sarr, una vella coneguda de l'Uni, que acabaria signant 17 punts i 9 rebots. També va fer de les seves Brkic, infalible en els tirs lliures i amb un 67 per cent d'encert en els llançaments de dos.

A mesura que avancaven els minuts el marcador es va anar apretant fins al 48-53 del final del tercer quart o el 51-55 de l'últim període. Llavors va aparèixer Colhado. Dos punts, algun tir lliure per aquí i Hampton que completava la festa. No hi va haver temps per a la sorpresa. Victòria per 14 punts de diferència i lideratge. Compartit amb l'Avenida, això sí, que també va fer els deures.