Mechaal participa avui en la famosa Sant Silvestre que es corre a Vallecas

El palamosí Adel Mechaal serà un dels 42.000 participants que competirà avui a la famosa San Silvestre Vallecana, una prova dividida en dues categories (popular i internacional) en què està disposat a «prendre's molt seriosament» el repte de l'africà Jacop Kiplimo, qui vol córrer per sota dels 27 minuts. «Crec que és molt complicat fer-ho, però vam competir contra ell a Atapuerca i va fer un recital. Haurem de veure com reacciona en els primers quilòmetres, com es desenvolupa. La millor tàctica serà sortir ben fort», va dir ahir Mechaal.