La Sant Silvestre de Girona arriba avui a la seva 14a edició per dir adeu al 2018

Girona, tant la ciutat com també la demarcació, acomiadarà el 2018 corrent. La tradicional cursa de Sant Silvestre aterra a la capital i també en d'altres poblacions. A Girona se celebrarà la catorzena edició d'una prova de cinc quilòmetres de recorregut. La més coneguda del territori, amb victòria en l'última edició per a Annas Mahboub i Jenny Spink, els més ràpids dels 1.700 participants que s'hi van reunir. El recorregut, un any més, passarà pels carrers del centre de la ciutat i del Barri Vell. No serà l'única prova que es disputarà en l'últim dia del 2018. També hi haurà la Sant Silvestre de Ger (3,5 quilòmetres), Cadaqués (10), Navata (2,5 i 5), la Bisbal i Blanes (5). A part de la Cursa dels Nassos de Torroella de Montgrí, també de cinc.