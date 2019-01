La dècada prodigiosa de l'Uni

L'Spar Citylifit Girona va tancar el 2018 amb una treballada victòria a Sant Sebastià que confirmava l'equip d'Eric Surís com a campió d'hivern de la Lliga Femenina amb un balanç de 12 triomfs i una única derrota, a la pista del Cadí. Aquests números igualen el rècord històric del club, tot i que en aquella ocasió (2014/15), el primer lloc era per al Perfumerías Avenida, amb els mateixos guarismes. L'Uni acabaria guanyant aquella lliga en aquella inoblidable diada de Sant Jordi de 2015. Quatre temporades després l'equip viu el seu moment més dolç. A la lliga acumula vuit triomfs seguits i a Europa està invicte, amb una plantilla curta de jugadores (i més després de la lesió de llarga durada de Bea Sánchez, que no ha pogut ni debutar) però que acumula un gran talent: Murphy i Hampton, per exemple, són la tercera i quarta millors anotadores del campionat.

Tot plegat arriba a les portes de celebrar el desè aniversari de l'ascens de l'Uni a la màxima categoria del bàsquet femení espanyol. El 18 de maig de 2009, a Badajoz, l'aleshores Argon Uni Girona que dirigia Anna Caula va aconseguir l'èxit superant en la final de la fase d'ascens l'Obenasa Navarra (69-61), amb Marta Xargay d'MVP. Des d'aleshores l'Uni no s'ha mogut de l'elit i ha firmat una progressió constant que li permet disposar d'una massa social del voltant de 2.000 abonats. Encara no fa ni un mes, l'Spar Citylift Girona va ser capaç d'omplir Fontajau amb més de 5.000 persones per superar el Perfumerías Avenida per un aclaparador 79-53 que encara va disparar més l'ambició al voltant del club.

La de l'Spar Citylift és la quarta experiència del bàsquet gironí a l'elit del bàsquet femení espanyol, després de les viscudes pel CREFF Girona a la dècada dels 70; la de l'Adepaf Figueres als anys 80 i la GEiEG, que va estar una sola temporada a la màxima categoria (1990/91). El projecte de l'Uni va nèixer el 2005 de la unió del Vedruna i el Ceset i s'ha acabat convertint en un referent del bàsquet femení a Catalunya i Espanya.

El proper repte per a l'equip d'Eric Surís serà diumenge a Fontajau amb la visita del Mann Filter. Després de tres partits seguits a fora l'Uni torna a casa, on no actua des de la victòria contra el Perfumerías Avenida. A finals de gener les gironines reprendran l'Eurocup, en una eliminatòria en què el Botas Spor turc es perfila com a rival sempre que superi la prèvia davant de l'MBA Moscou, que arrenca demà. Abans dels play-off de la Lliga, el primer cap de setmana de març, apareixerà la Copa de la Reina, un altre dels objectius marcats en vermell pel club.