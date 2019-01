L'Olot i el Peralada acaben la primera volta amb grans desitjos

Els dos equips gironins de la Segona Divisió B, l'Olot i el Peralada, disputaran aquest cap de setmana la darrera jornada de la primera volta, iniciant un 2019 amb què esperen confirmar les excel·lents sensacions ofertes durant el tram final del 2018. Els olotins, setens amb 26 punts, han signat un any sensacional, situant-se a tan sols cinc punts de la zona que dona dret a disputar els play-off d'ascens a la Segona Divisió A, i deixant la línia vermella a un marge de gairebé tres partits (vuit punts). Els homes de Raúl Garrido tancaran la primera part de la competició a Sabadell, vuitè amb un punt menys, el diumenge a les 18 hores. Una hipotètica victòria deixaria el somni d'establir-se en una de les primeres quatre posicions un pèl més a prop, perquè l'Atlètic Balears i l'Hèrcules, tercer i quart amb 32 i 31 punts, s'enfronten entre ells. L'Olot, que no perd des del mes d'octubre, acumula nou jornades sense sortir derrotat, amb tres triomfs (Vila-real B, 1-2; Ejea, 1-0 i Teruel, 4-1; les dues darreres de manera consecutiva) i sis empats (Ontinyent, Hèrcules, Espanyol B i Ebro, 0-0; Castelló i Alcoià, 1-1). Uns números espectaculars.

D'altra banda, el Peralada està situat ja en zona de play-out (setzè) després de sortir del descens gràcies a una dinàmica que en els darrers nou partits només l'ha portat a patir dues derrotes, i per la mínima. En aquest període de temps han estat capaços de vèncer el Teruel i el Badalona (0-1), i el Castelló (2-1), i han empatat contra l'Alcoià (0-0), el València Mestalla (1-1), el Cornellà i l'Atlètic Llevant (2-2). L'equip dirigit per Chicho Pèlach, amb constants moviments a la plantilla, a causa de les baixes que han condicionat el Girona d'Eusebio, continua amb el seu creixement. El partit d'aquest diumenge contra l'Ejea (12 h) podria permetre'ls sortir de la zona baixa, ja que en cas de victòria els alt-empordanesos empataran a punts amb el seu rival, situat en la tretzena posició, però tindran un millor goal-average (ara estan empatats a -4).

Obrir espai amb els quatre equips que a hores d'ara baixarien a la Tercera Divisió també és important, perquè com més aviat s'encari la segona permanència consecutiva del Peralada a la Segona Divisió B, menys urgències hi haurà en un tram final en què, per als conjunts implicats, sol haver-hi molt més a perdre que a guanyar. Ara per ara, l'Ontinyent, amb els mateixos 18 punts que el Peralada, el València Mestalla, amb 17, el Castelló, amb 16 i el Teruel, amb 15, tanquen la classificació. Entre el Peralada i l'Ejea trobem el Conquense, amb 19 punts, i l'Ebro, amb 20. Més igualtat, impossible. Un fet característic d'una categoria no apta per a cardíacs en què els dos conjunts gironins, tant l'Olot com el Peralada, tenen motius per a l'optimisme en aquest 2019 ple de reptes esportius.