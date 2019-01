L'Olot torna als entrenaments amb una doble sessió

La plantilla de l'Olot ha tornat avui als entrenaments després de les vacances de Nadal amb el cap posat ja en el partit d'aquest diumenge al camp del Sabadell (18.00) que servirà per posar punt i final a la primera volta de la lliga de Segona B. Al matí els homes de Raúl Garrido s'han exercitat a les instal·lacions de RoyalVerd de la Vall d'en Bas i des de les quatre de la tarda ho fan al Morrot. El tècnic no pot comptar amb el lesionat Barnils, que en té per uns quinze dies de baixa per un esquinç lleu al lateral intern del genoll.

Els jugadors garrotxins han tingut descans des del dissabte 22, quan van golejar el Terol en el darrer partit de 2018. Avui 2 de gener s'han tornat a posar a la feina per preparar la represa del campionat aquest cap de setmana. L'Olot passa per un molt bon moment esportiu, setè a la classificació amb 26 punts, a només cinc de la fase d'ascens a Segona A. Una victòria a Sabadell podria acostar encara més el conjunt de Garrido als 4 primers llocs tenint en compte que aquest cap de setmana s'enfronten el tercer, l'Hèrcules, i el quart, l'Atlètic Balears.