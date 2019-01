L'Open La Selva arrencarà el dia 13 a Riudarenes i constarà de quatre curses

El proper diumenge 13 de gener es donarà el tret de sortida a Riudarenes a l'Open La Selva, un campionat ciclista que feia uns anys que no es disputava i que torna amb força. El circuit també passarà per Breda (20 de gener), Cassà (27 de gener) i Santa Coloma de Farners (3 de febrer).

Els organitzadors estan acabant de preparar dos circuits de 30 i 18 quilòmetres aproximadament, amb un desnivell de +1.000 metres, i d'un nivell tècnic i de duresa mig, que sigui apte per a tot tipus de nivell de participants.

Una de les novetats serà la presència de la categoria e-Bikes, que podran portar una bateria de 500w, i si es vol portar una segona bateria es penalitzarà en 30 minuts a la classificació de la prova.

Les inscripcions es podran fer a la web de l'FCC de manera online: www.ciclisme.cat, i es tancaran el dijous, a les 24 h, previ a la cursa. Els preus seran de federats 12 euros i no federats 16 (inclou assegurança), si el tràmit es fa on-line, i de 15 euros (federats) i 19 (els que no ho són), en cas de fer la inscripció presencial. Els corredors no federats i cicloturistes faran una marxa de BTT, de la qual s'extreurà un llistat de temps.

L'Open La Selva buscarà els millors corredors de cada categoria amb una general final. Els organitzadors a més de preparar els circuits també han previst un obsequi per a cada participant, esmorzars amb servei de bar, zones tècniques i d'avituallament, rentat de bicicletes i dutxes. Les curses arrencaran entre un quart de deu i les deu del matí, en funció de les categories.