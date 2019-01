Nadal es veu preparat per començar la temporada al torneig de Brisbane

Rafa Nadal va deixar clar ahir que la seva prioritat és no arriscar en el físic, ni «fer passos enrere» després d'un any dur en «termes de lesions» que confia començar de manera oficial d'aquí a dos dies amb el seu debut al torneig de Brisbane, alhora que va negar una davallada en el to físic.

«Em sento bé, tot i que les sensacions van amb alts i baixos després de venir d'un llarg període sense competir, i amb una operació recent, així que anem pas a pas, aquestes són les sensacions», va dir en roda de premsa al torneig ATP 250 en sòl australià, on està programada la seva arrencada de la temporada en segona ronda davant el francès Jo-Wilfried Tsonga.

Nadal va reaparèixer amb derrota el passat 28 de desembre a l'exhibició Mubadala World Tennis Championship, després de 112 dies d'absència a les pistes des de l'US Open, i no va tornar a jugar a Abu Dhabi per precaució. «Em vaig prendre un dia de descans a Abu Dhabi, no vaig jugar el segon partit perquè després d'una operació no vull fer passos enrere», va indicar.

El balear, que va passar per quiròfan a final d'any per una lesió al turmell, va dia a dia però amb intenció que sigui per llarg. «Després de tot el que he patit l'any passat en termes de lesions no vull cometre l'error de no competir sense estar al 100%. Ahir vaig tenir un bon entrenament, poc a poc, en el primer dia després del jet lag», va apuntar.

«Hi ha temps abans del debut i espero estar preparat. No torno a mitges, sempre intento donar el millor, l'únic és que no vull patir més que l'any passat, perquè si fas molts anys seguits, com el principi del passat i el final, mentalment et mata», va assegurar.