Pau Gasol va reaparèixer amb els San Antonio Spurs després de dos mesos lesionat dilluns passat. Sortint com a reserva, va ser el gran centre d'atenció dels seguidors dels Spurs, que el van rebre amb una gran ovació quan va saltar a la pista de l'AT&T Center per jugar per primera vegada des del passat 4 de novembre. San Antonio va remuntar i guanyar per 120-111 als Celtics de Boston.