Triomfs de Mahboub i Guerrero

Annas Mahboub i Marina Guerrero van ser dilluns a la tarda els triomfadors d'una nova edició, la catorzena, de la Sant Silvestre de Girona. Prop de 2.000 atletes van tancar el 2018 corrent pels carrers del centre de la ciutat, en un circuit amb sortida i arribada al pavelló de Fontajau. Mahboub va invertir un temps de 13:17, mentre que la banyolina Guerrero va completar la cursa amb una marca oficial de 16:04. Alguns corredors van posar de manifest la no coincidència dels seus temps reals amb el registre oficial que consta a la classificació provisional facilitada per l'Ajuntament.

El podi masculí el van completar Santiago Catrofe (13:36) i Jochen Uhrig (14:17). En el femení, al costat de Marina Guerrero, hi van estar Sara Loehr (16:24) i Irene Batlle (16:31). La Sant Silvestre va arrencar el dilluns 31 de desembre a les sis de la tarda i va recórrer un circuit de cinc quilòmetres amb sortida i arribada a Fontajau que els va dur pels principals carrers del centre i del Barri Vell. Abans s'havien fet les proves per als més petits. N'hi va haver tres, en funció de les franges d'edat, amb circuits de 110, 600 i 1.200 metres. Al final de la prova es van fer diverses activitats lúdiques, com una xocolatada i la instal·lació d'inflables per als nens.

La Sant Silvestre s'uneix a la campanya solidària «Nassos contra el càncer» per recaptar fons per dedicar-los a la lluita contra la malaltia i promocionar estils de vida saludables, impulsada per la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer (FECEC). Així, del preu de la inscripció, es destinarà 1 ? a aquesta campanya.