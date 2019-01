Bàsquet Derrotes del CEB Girona i l´Adepaf al torneig d´Any Nou

El CEB Girona i l'Adepaf van obrir amb derrota ahir la seva participació al torneig d'Any Nou Ramon Sitjà. Els amfitrions van perdre clarament contra l'UBSA per 70-36, mentre que els empordanesos van caure per 52-54 davant del SESE. Avui el CEB Girona jugarà a les 9 del matí al pavelló de Sant Josep contra el Jovent d'Alaior i l'Adepaf ho farà a la mateixa hora a Vila-roja contra el Manyanet Molins. El torneig d'Any Nou Ramon Sitjà de categoria cadet de primer any arriba a la cinquena edició. La competició va arrencar ahir a la tarda, avui es disputarà la segona jornada, i demà hi haurà les finals. El títol es decidirà a 3/4 d'1 del migdia al pavelló de Sant Josep.