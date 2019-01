El Girona enforteix la base

Sis equips, un total de 63 jugadors i, per primera vegada, el club jugant en una mateixa temporada a les màximes categories infantil, cadet i junior. El Bàsquet Girona continua creixent, també des de la base, i demà durant el descans del partit de LEB Plata del primer equip contra el Morón a Fontajau (20.30), farà la presentació de la pedrera als aficionats. Un projecte a l'alça, tot i que l'U-18 competirà en la següent fase a Preferent B, que va arrencar el 2014 amb la denominació de CEB Marc Gasol, com a simple escola de bàsquet, i que avui ja es permet somiar en recuperar la il·lusió a la ciutat pel bàsquet d'èlit masculí.

En paral·lel als entrenaments de cada equip, es continuen treballant les tecnificacions. De l'U13 a l'U15, van a càrrec de Marc Juan i Raül Galobardes, i de l'U16 a l'U18, de Cristian Ruiz amb la col·laboració de l'equip d'entrenadors del club.

El de demà, per tant, serà un partit especial. L'equip de Quim Costa, amb sis victòries seguides des de l'arribada de Jordi Trias, acredita la millor ratxa de la lliga i enfila disparat cap a la fase d'ascens a LEB Or. Ara són cinquens, amb un balanç de 10/5, a només un triomf dels líders Múrcia i Alacant. El Girona va tornar ahir als entrenaments per preparar el partit de demà, després d'haver treballat el dia 31 al matí i descansat l'1 de gener. Pels més petits el club ha preparat a Fontajau una zona infantil amb inflables i també hi haurà la visita del patge reial i un taller de fer corones. Al final de cada quart, com a cada partit, hi haurà l'actuació de l'Evolucion Dance Center.