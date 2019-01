Leo Messi i Luis Suárez tornen als entrenaments

Ernesto Valverde va dirigir ahir el primer entrenament de l'any amb tota la plantilla al complet. El tècnic blaugrana va poder diposar dels jugadors que havien gaudit de dos dies més de vacances que la resta: Leo Messi, Luis Suárez, Arthur Melo, Malcom, Arturo Vidal i Munir. Així, tots sis van treballar amb normalitat amb els seus companys a la sessió d'entrenament d'ahir a la tarda a la Ciutat Esportiva Sant Joan Despí per començar a preparar el partit de diumenge al Coliseum Alfonso Pérez contra el Getafe (3/4 de 9). La resta de la plantilla havia tornat a la feina diumenge passat en una doble sessió i dilluns dia 31 també havia treballat. A la sessió d'ahir hi van ser presents els joves del filial Juan Miranda i Riqui Puig. Les absències de Valverde van ser els lesionats Samuel Umtiti, Thomas Vermaelen, Rafinha i Samper. De la seva banda, Sergi Roberto ja s'entrena al mateix ritme que els seus companys malgrat que encara no té l'alta mèdica.



Messi i el rècord de Giggs

Mentrestant Leo Messi té a l'abast aquest 2019 diversos reptes històrics per engreixar encara més el seu currículum de fites futbolístiques, com la d'igualar Ryan Giggs com el jugador amb més títols aconseguits en un mateix club. L'astre de Rosario, en cas que el Barcelona aconsegueixi el triplet (Lliga, Lliga de Campions i Copa del Rei) aquest 2019, sumaria 36 títols col·lectius en un mateix club, amb la qual cosa igualaria en aquesta faceta el gal·lès Giggs, que va aconseguir aquesta xifra, la més alta de la història, amb el United. Un altre gran objectiu de l'any per a l'argentí, segons ha reconegut ell mateix en pretemporada, és la consecució de la Lliga de Campions, un títol que els blaugranes no conquisten des de 2015.

A més a més, Messi podria convertir-se aquest any en el segon jugador amb més partits disputats en la història del Barça. Ara mateix és el tercer, amb 657 partits de blaugrana, i està a només 18 de superar els 674 que va jugar Iniesta. El primer en aquesta llista és Xavi Hernández (767).