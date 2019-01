El Barça obre la segona volta de l'Eurolliga obligat a guanyar el cuer

El Barça Lassa rep aquesta nit al Darussafaka al Palau Blaugrana (21.00/Movistar+) a la jornada 16 de l'Eurolliga, la primera d'una segona volta en què els blaugranes es juguen els play-off i en la qual han d'evitar qualsevol sorpresa negativa. Guanyar per seguir a la zona d'accés a la lluita per ser a la Final Four, aquest és l'objectiu d'un Barça que no es pot permetre perdre davant el cuer, per molt que els turcs estiguin vivint una certa millora de joc .

Si el Palau Blaugrana no és un fortí davant l'últim classificat, que té només dues victòries, el guió per arribar als play-off serà molt més complex. El Barça, assentat en el liderat a la Lliga Endesa, ve de guanyar a Baskonia i Anadolu Efes. Uns triomfs que tornen a posar un balanç positiu (8-7), a donar esperances a l'aficionat i a fer pensar en què, amb una segona volta amb 9 partits al Palau i 6 a domicili, l'èxit depèn d'ells.