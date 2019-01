Dongue: més físic per a l'Uni

El passat 18 de febrer, amb l'equip oblidant-se ja de la derrota en la final de la Copa contra l'Avenida a Saragossa i preparant la dura eliminatòria europea contra el Galatasaray que treia el cap per la cantonada, l'Spar Citylift Girona va aconseguir una bona victòria a la pista del Gernika en lliga. Un 67-79 en el que l'Uni va saber aixecar un desavantatge d'11 punts, 48-39 en el tercer quart, per acabar guanyant, però en què la màxima anotadora va ser un pivot que duia pocs partits a l'equip basc. Era Leia Dongue que, amb els seus 21 punts d'aquell dia, no deuria passar del tot desapercebuda a la gent de l'Uni que ara, gairebé un any després, l'han recuperat de la lliga hongaresa per convertir-se en el reforç interior que buscaven des de fa moltes setmanes a Fontajau. La lesió de llarga durada de Bea Sánchez estava castigant cada cop més a la curta plantilla gironina, amb una rotació de només vuit professionals, i l'arribada de Dongue aportarà un suplement físic, per les seves característiques i perquè permetrà descansar més a la resta, a un Spar Citylift Girona que està fent la millor primera part de temporada de la seva història: balanç de 14-1 en lliga (incloent aquí la clara victòria contra l'Avenida) i esperant veure si, com sembla, el Botas serà el seu rival en la següent eliminatòria de l'Eurocup. L'equip turc va perdre ahir per només un punt a la pista del MBA Moscou i podrà decidir la setmana vinent a Ankara.

L'Uni tenia emparaulat el fitxatge de Leila Dongue des de feia setmanes, però la pivot nascuda a Moçambic no va poder sortir del Ceglèd hongarès fins al canvi d'any. La pivot d'1,85 és cotonou i, per tant, podrà jugar sense problemes tant la Lliga Femenina-1 com la Copa, però no l'Eurocup atès que, per a la FIBA, és extracomunitària i l'Uni té les dues places ocupades amb Nadia Colhado i Keisha Hampton.

La idea del club és que Leila Dongue pugui debutar aquest diumenge en el partit contra el Mann-Filter a Fontajau.