«Jugadors joves com Chavarría, Aspar i Alfredo són seguits per diversos equips»

Quin balanç fa del 2018?

Ha sigut un any molt positiu. A principis d'any estàvem en una situació molt complicada. Jugàvem bé però teníem molt pocs punts. Menys dels que mereixíem. Necessitàvem fer una segona volta impecable i finalment vam aconseguir la salvació, que era l'objectiu principal. A poc a poc hem anat establint unes bases per créixer com a club i ara esperem consolidar el projecte a la categoria per seguir amb aquest creixement.

Com valora el rendiment d'Alan Baró, Marc Nierga, Pep Chavarría i Jaume Pol, els fitxatges de l'estiu passat?

En faig una bona valoració. La planificació estava centrada a mantenir el bloc de jugadors que ens van ajudar a mantenir la categoria i només volíem incorporar tres o quatre futbolistes més per fer un equip més complet. Fins ara, els quatre fitxatges estan funcionant bé i estem contents.

És primordial per a l'Olot signar jugadors de proximitat?

És primordial. Volem apostar per jugadors de proximitat, siguin catalans, gironins o fins i tot de La Garrotxa si és possible. Volem futbolistes que sentin el club, que s'identifiquin amb l'equip i aquesta és i serà la filosofia. Actualment, a la plantilla, en Xavi Ginard i en Jaume Pol, que són de Mallorca, i en Marc Cosme, que és valencià, són els únics no catalans del grup. A més, també confiem molt en la pedrera. Aquest any tenim tres jugadors de la casa al primer equip com són l'Alfredo, en Guillem Sacrest i en Lluís Aspar i cada setmana tenim jugadors del filial o el juvenil entrenant amb el primer equip.

Fer només recerca de jugadors de proximitat complica molt la feina?

Et limita més perquè moltes vegades ens ofereixen molts jugadors d'arreu de l'estat o fins i tot estrangers i no ens interessen aquestes propostes. També fa que la recerca sigui més acurada perquè el territori a explorar és petit i podem fer un millor seguiment de jugadors propers perquè els coneixem millor. De moment estem contents amb aquesta filosofia perquè els jugadors que van arribant s'adapten ràpidament i tenim un vestuari molt unit.

S'ha començat a parlar de renovacions amb els jugadors que acaben contracte?

Sí. Ja s'ha començat a parlar amb jugadors que finalitzen contracte. De fet és una cosa que es va parlant durant la temporada, malgrat que fins a final de curs no hi ha res concret i segur.

I amb Raúl Garrido i el cos tècnic s'ha parlat de la renovació?

També. Tenim una relació fluïda i estem en contacte permanent tant amb ell com amb el cos tècnic en general. Haurem de veure si podem donar continuïat al projecte i en aquest temps que queda per finalitzar la temporada esperem arribar a un acord perquè pugui continuar al capdavant de l'equip.

Algun jugador ha demanat sortir aquest mercat d'hivern o hi ha hagut interès de forma oficial per algun dels jugadors de l'Olot?

Em consta que els nostres jugadors més joves, que estan fent molt bona temporada, estan sent seguits per alguns equips, sobretot filials. Tot i això, cap d'ells s'ha posat en contacte amb nosaltres ni ens ha arribat cap oferta formal.

Aquests jugadors als quals es refereix són Chavarría, Aspar i Alfredo?

Sí. En Lluís Aspar està sent titular en molts partits i només té 18 anys i això fa que molts equips n'estiguin fent un seguiment exhaustiu. Igual que amb en Pep i l'Alfredo, que també són jugadors molt joves que estan sent importants a un equip de Segona B i això crida l'atenció d'altres equips. Espero que segueixin mostrant aquest nivell i si algun dia marxen que sigui pel seu bé esportiu i que el club n'obtingui benefici. Són jugadors joves, amb molt marge de millora i entenem l'interès d'altres clubs.

Podria haver-hi alguna incorporació aquest mercat d'hivern?

L'equip està bé. Estem contents amb la plantilla que tenim i creiem que és molt completa. Si no hi ha cap sortida ni cap novetat d'última hora és molt probable que no hi hagi moviment. Això sí, sempre estem pendents del mercat i si apareix algun jugador que pugui ser una bona oportunitat de mercat podríem valorar signar-lo.

Quin és l'objectiu de l'Olot d'aquí a final de temporada?

Intentar guanyar el màxim de partits possibles. Volem seguir allunyats de les posicions de descens i que el club segueixi creixent en una categoria tan exigent amb pressupostos tan alts. Si aconseguim salvar-nos còmodament podrem seguir creixent com a club. Aquest és l'objectiu.