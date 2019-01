300 euros per unes línies repintades des de fa 8 anys

Ara fa una mica més de vuit anys, a principi de la temporada 2010-2011, la lliga femenina va adoptar el canvi de la distància de la línia de tres punts, que passava dels històrics 6,25 metres als actuals 6,75. Llavors, l'Uni, que començava el seu segon curs a la categoria amb jugadores com Antoja, Carbó, Bahí o Warburton, i els tècnics de l'Ajuntament de Girona, van haver de repintar el parquet de Fontajau. Es varen pintar les noves línies de triple a 6,75, i les velles, les de 6,25, van quedar anu·lades perquè es va pintar a sobre amb un color semblant al del parquet. És cert que les velles línies encara es poden distingir, però d'aquí a provocar la confusió de les jugadores...

Ara, setmanes després de la seva victòria contra el Perfumerías Avenida en un partit que va reunir 5.000 espectadors a Fontajau (televisat per Teledeporte i amb molta simbologia independentista i reclamant la llibertat dels presos polítics a les graderies), l'Spar Citylift Girona ha rebut per part del Comitè de Competició de la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) una multa de 300 euros perquè les «línies de tres punts es podien confondre». La sorpresa ha estat monumental a l'Uni perquè, com recorden des del club, en aquest mateix pavelló s'hi va jugar fa dos anys la final de la Copa, organitzada per la mateixa Federació, i des de fa quatre temporades s'hi disputen partits de competició europea (Eurolliga i Eurocup) sense que els comissaris de la FIBA hagin posat problemes per les línies de tres punts antigues.

El club gironí sap que no li toca cap més remei que pagar la multa, però, per fer més evident la seva disconformitat, aprofitarà el partit contra el Mann-Filter d'aquest diumenge (18.00) per posar una urna al pavelló de Fontajau perquè els seguidors puguin «ajudar» a pagar els 300 euros. Des de l'Uni s'al·lega que «incompliments» com aquests no són complicats de veure en altres pistes i posaven com a exemple el del Cadí, el mateix Palau Blaugrana, el pavelló de Torrejón de Ardoz, on es va jugar l'Open Day, o el de Mendizorrotza de Vitòria, on es jugarà la pròxima edició de la Copa. De tots aquests es poden trobar imatges de partits amb més línies visibles que les oficials. En aquests casos, però, les marques no són d'antigues línies de tres punts, sinó senyalització d'altres esports que es juguen en el mateix pavelló.

Aliens a la polèmica per la multa de la FEB, Èric Surís i les jugadores de la primera plantilla de l'Spar Citylift Girona preparen el partit de diumenge contra el Mann-Filter de Saragossa a Fontajau (18.00). El duel contra les aragoneses serà el primer del 2019 per a les gironines i també obrirà la segona volta de la competició després que l'Uni hagi arribat a meitat de lliga deixant el Perfumerías Avenida sense l'honorífic títol de «campió d'hivern» per primer cop en cinc anys. En el partit contra el Mann-Filter, Èric Surís ja podrà fer debutar la pivot de Moçambic Leila Dongue, que ahir a la tarda ja s'entrenava amb les seves noves companyes.