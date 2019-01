El Barça es desfà sense grans problemes del Darussafaka turc

La versió més coral del Barça Lassa va passar per sobre del Darussafaka turc (97-65), cuer de l'Eurolliga, al Palau Blaugrana, on l'equip entrenat per Svetislav Pesic, intens en defensa i molt superior en el rebot, va sumar la tercera victòria consecutiva a la competició continental. L'equip blaugrana va solucionar en el primer temps (54-27) un partit sense massa història que li permet afermar-se en les posicions de play-off. Infranquejables en el rebot (43 en total) i amb xifres positives en la generació de joc (20 assistències), el Barcelona, amb Thomas Heurtel (18 punts i 26 de valoració) com a principal referència ofensiva.