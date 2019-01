El Figueres empata a Vilatenim amb l'Horta

L'equip entrenat per Joan Esteve ha començat la segona volta del campionat amb un empat a casa contra l'Horta en un partit on els locals han vist com els barcelonins s'avançaven en un ràpid contracop finalitzat per Jordan poc abans del descans. Amb 0-1 en contra, la segona meitat es podria haver convertit en molt complicada per als empordanesos de no haver estat per l'empat aconseguit per Jordi Hostench en el quart minut després de la represa.

El marcador ja no s'ha mogut més i el Figueres suma un punt que el deixa en catorzena posició.