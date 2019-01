El Figueres recupera Canal i Vilanova per rebre l'Horta

El Figueres reprèn la lliga de Tercera aquest migdia (12.00) a l'Estadi de Vilatenim davant l'Horta. Els empordanesos són catorzens a la classificació, gairebé tan lluny de la promoció d'ascens (a 10 punts) que del descens, a 9. L'objectiu és refer-se de l'última derrota de l'any, davant el Sant Andreu (0-2), per intentar escalar llocs a la categoria.

Per rebre el conjunt de l'exentrenador del Peralada Nacho Castro, en el primer partit de la segona volta, l'entrenador de la Unió, Joan Esteva, recupera dues peces bàsiques. Per un costat, i després d'un partit sancionat, torna a l'eix central Albert Canal, per fer parella de nou amb Sergi Romero.

Per l'altre, al centre del camp reapareixerà Èric Vilanova, màxim realitzador amb quatre gols i que s'havia perdut l'últim partit i mig per lesió. Dos bons arguments per intentar obrir l'any somrient.