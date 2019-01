L´Espanyol torna a somriure

L'Espanyol es va acostar a la seva millor versió contra el Leganés a Cornellà, gràcies a un gol de Borja Iglesias als nou minuts, per signar un triomf que acaba amb la ratxa de sis derrotes en Laliga i que permet al quadre català començar l'any amb millors sensacions. El pols va ser pràcticament un monòleg i va començar molt aviat. Als sis minuts, Borja Iglesias va enviar el primer avís de la nit. El gallec va rematar de cap, molt desviat, un centre de Baptistao des de la banda dreta. El Panda, malgrat tot, ho intentaria més vegades. A la segona va arribar el premi i va avançar l'Espanyol en el marcador. David López, que va veure el porter Cuéllar avançat, va dibuixar una paràbola des de 40 metres que es va estavellar al travesser. Borja Iglesias, que no deixava de pressionar la defensa del Leganés, va capturar el rebot i va marcar l'1-0. La grada periquita respirava més tranquil.

La primera oportunitat diàfana per al Leganés va arribar passada la mitja hora. Diego López, de totes maneres, va tallar la falta directa d'Óscar Rodríguez amb seguretat. El porter blanc-i-blau va estar encertat en tots els acostaments visitants en els compassos finals de la primera part, que no van canviar el resultat.

El Leganés no semblava tenir cap argument per interrompre la fluïdesa blanc-i-blava. Carrillo tot just rebia pilotes i les bandes estaven ben cobertes. El seu major perill arribava dels centres, però habitualment anaven sense verí i que acabaven en un contraatac molt més incisiu de l'Espanyol. En el minut 75, El Zhar va posar una mica de llum a l'atac madrileny. El migcampista, malgrat tot, va rematar desviant un centre a la frontal de l'àrea petita i tot va quedar en un ensurt per l'afició local. L'últim quart d'hora va ser més agònic per a l'amfitrió, que es va trobar amb un Leganés més descarat perseguint l'empat que no acabaria arribant.