El Llagostera es vol refer després de la primera derrota a casa

El Llagostera rep aquest matí el Pobla de Mafumet (12.00) en un partit en què cada soci podrà portar un acompanyant gratuït. Els d'Oriol Alsina volen obrir l'any amb victòria. Enfront, tindran un rival que en l'anada va fer patir els blaugranes, tot i que van poder arrencar-hi un empat (1-1).

«Juguem contra un equip amb jugadors de primer nivell, alguns d'ells amb dinàmica del primer equip, del Nàstic. És un conjunt amb gent jove i molt ràpida i sabem que ens espera un partit de màxima dificultat ja que allà ho vam passar malament. Serà clau ser més contundents a les àrees», deia ahir el tècnic local. Per l'entrenador del Llagostera no és tanta la importància de ser el primer partit del 2019 o de la segona volta com la transcendència de tornar a guanyar després de l'última derrota a casa contra l'Ascó: «és fonamental recuperar sensacions».