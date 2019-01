«Tinc bona sintonia amb el club, més endavant parlarem del meu futur»

L'entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, va emplaçar ahir el club a parlar «més endavant», quan la temporada estigui més avançada, per decidir el seu futur i va puntualitzar que té «bona sintonia» amb els dirigents de l'entitat blaugrana. En la roda de premsa prèvia al partit contra el Getafe, el tècnic va recordar que al final de la present temporada el club i ell han de decidir si executen l'any opcional del seu contracte. «Jo tinc contracte amb el club. El contracte és de dos anys més un opcional. Al final de la present temporada cal decidir si seguir o no. Ens emplacem a més endavant per parlar-ho. Sempre hi ha hagut una bona sintonia, veurem com va, però jo tinc contracte amb el club», va asseguratr Valverde

Amb les baixes d'Umtiti i Vermaelen, el club blaugrana ha incorporat aquest hivern al colombià Jeison Murillo, que ha entrat en la convocatòria per jugar avui contra el Getafe. «L'he vist bastant bé, segons va avançant el temps està millor. La nostra idea era que estigués disponible com més aviat millor. Sabem que haurà de jugar i esperem el millor d'ell», va valorar sobre el defensa colombià. Valverde va qualificar el Getafe com «un rival incòmode» i va instat als seus jugadors a centrar-se «molt» en el partit que es disputarà en el Coliseum Alfonso Pérez. A més de la presència de Murillo, destaca el retorn de Sergi Roberto i Malcom Oliveira, després de rebre l'alta mèdica de les seves respectives lesions. La presència del lateral català en l'alineació en lloc de Nelson Semedo és una dels dubtes que té Valverde sobre la taula.

De la seva banda, el Getafe està completant una excel·lent primera volta de campionat i, amb 25 punts, va arribar a Nadal amb el seu segon millor registre de la història a aquestes alçades de temporada. L'equip madrileny ha fonamentat el seu èxit en una solida defensa que sol ha encaixat tretze gols en el campionat i ha deixat la seva porteria a zero en sis ocasions davant Eibar, Valladolid, Sevilla, Betis, Espanyol i Reial Societat. El Getafe espera donar la sorpresa recolzat per aquesta defensa i pujat per un atac que lidera Jorge Molina i que davant del Barcelona podria estar format també per Ángel Rodríguez, encara que no es descarta la presència de Jaime Mata, cas en que Portillo podria seguir a la banqueta.