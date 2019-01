«Dongue no escatima esforços, va molt forta en defensa, en atac, al rebot...»

El partit d'aquesta temporada contra el Mann-Filter serà el de l'estrena de la pivot moçambiquesa Leia Dongue amb la samarreta de l'Spar Citylift Girona. La lesió de la internacional Bea Sánchez en l'escalfament del partit de la Supercopa contra l'Avenida ha deixat l'Uni amb només 8 jugadores professionals en tota la primera meitat de la temporada. Per pressupost no era fàcil fitxar una nova jugadora, i trobar una peça que encaixés tampoc era fàcil. «Hem hagut de gestionar la baixa amb les vuit jugadores que teníem i crec que ho hem fet prou bé», assegurava ahir Èric Surís, que, tot i així, no ha amagat mai que volia una nova peça interior que el club ha pogut acabar lligant aquesta setmana. L'escollida és Leia Dongue, una moçambiquesa provinent del Ceglez hongarès, i que Surís està convençut que encaixa bé: «La Leia és una jugadora molt potent que aportarà intensitat en totes les facetes del joc, no escasseja en esforços i va molt forta en defensa, en atac, al rebot...·». Dongue pot jugar a Lliga i Copa, però no a Eurocup, on Colhado i Hampton són les dues extracomunitàries.