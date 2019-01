La insistència d'un Figueres lluitador li permet sumar un punt de molt mèrit

De les últimes cinc jornades, el Figueres només n'ha perdut una. Ahir, contra un gran Horta, va demostrar el perquè d'una dinàmica que només s'entén des del seu caràcter. Sense donar-se mai per vençut, ni el gol de Jordan a tocar del descans el va fer abaixar els braços. Era un cop psicològic important però els homes de Joan Esteva, resistents a tot i amb la moral intacte, van salvar un punt d'or gràcies a un súper xut d'Hostench. Fins i tot podien haver sumat els tres punts, perquè van generar ocasions suficients per desequilibrar la balança a favor seu. Però també haurien pogut perdre, i Aroca va ser fonamental aturant el que havia d'aturar. Sigui com sigui, amb aquest nivell dolç de competitivitat, Vilatenim viurà moltes més alegries que no pas tristeses.

I això que el rival no era un rival qualsevol. Capficat a treure el cap a la zona de play-off d'ascens, l'equip de Nacho Castro va començar manant i corrent endavant, mantenint ben lluny la pilota de la seva pròpia porteria. El Figueres, incapaç de trobar la pausa adequada, va plantar cara en tot moment, però un contraatac al llindar del descans materialitzat per Jordan va fer que marxés morrut al vestidor.

Esteva, que va fer entrar Gelmà al descans, va tenir el premi en la primera acció d'aquest, assistint Hostench, que va situar l'1-1. Descontrolat el partit, Ferrón, Subi i Canal van tenir el gol de la victòria, que es va negar a aparèixer.