El Peralada no pot comptar amb Paik i Soni per rebre l'Ejea

Si el Peralada guanya aquest migdia (12 hores) l'Ejea, igualarà el seu rival a la taula i confirmarà una dinàmica que té el seu origen a finals d'octubre, en el triomf contra el Terol (0-1). Des de llavors, els homes de Chicho han assolit tres victòries, quatre empats i només dues derrotes. O cosa que és el mateix, 13 punts dels últims 27. Uns registres que l'han fet abandonar els llocs de descens després de moltes jornades, ocupant posició de play-out. El Peralada, però, vol volar més amunt. «Desitgem començar bé l'any i estem amb moltes ganes; no tinc cap dubte que la segona volta serà molt millor que la primera», confessa Chicho, que ha complert el seu primer aniversari a la banqueta mentre els seus deixebles no deixen de progressar. «És normal que l'equip millori però som conscients que hem de guanyar molts partits per assolir la permanència i avui és el primer dia per fer-ho. Els nois veuen que el nostre discurs es confirma amb els resultats i és important sortir del descens però no ens obsessionem», confessa, qui avui tindrà les baixes del sancionat Soni (el podria substituir Pachón) i de Valery i Paik, en dinàmica del primer equip.

«Ens centrem en el joc i competir, volem oferir un rendiment alt i els resultats en seran la conseqüència. Passi el que passi, hem de competir bé tant en atac com en defensa. L'Ejea és complicat i llegeix molt bé els partits però nosaltres tenim les nostres armes i les pensem utilitzar», continua Chicho, il·lusionat amb el 2019: «Vam acabar en una bona línia i l'equip treballa per ser cada dia millor. Aquesta és la nostra realitat i no ens podem desviar del guió».