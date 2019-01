El Sabadell posarà a prova el bon moment de l'Olot, que té la baixa de Barnils

La Unió Esportiva Olot, que va tornar dimarts als entrenaments després d'unes merescudes vacances, obre l'any a Sabadell (18 hores). L'equip de la Garrotxa va acabar el 2018 amb dues victòries seguides davant l'Ejea (1-0) i el Terol (4-1), encadenant, d'aquesta manera, nou partits consecutius sense perdre. Una ratxa pràcticament immillorable que fa somiar els olotins amb les fites més llamineres, al mateix temps que s'allunyen del descens, el principal objectiu de la temporada. «Els jugadors han tornat perfectament. Tot continua igual, són uns professionals i estan igual de motivats i amb la mateixa forma física que quan vam marxar de vacances», assegura Raúl Garrido, el tècnic olotí.

Davant tindran un dels equips punters de la competició, el Sabadell, que en aquests moments es troba vuitè a la classificació, just darrere dels olotins, que són setens amb un punt més. Per tant, tot el que sigui sumar, permetria als olotins mantenir-se davant els arlequinats. «És un dels millors equips de la competició. Té una plantilla excel·lent i serà complicat, però tenim la il·lusió de vèncer. No sé si és un rival directe, però està per darrere nostre i no volem que ens superi a la classificació», valora Raúl Garrido.

Els de Toni Seligrat són el tercer equip que més gols encaixa de la competició (25) després del Terol (27) i el València Mestalla (26), conjunts que es troben en descens. Els sabadellencs han estat diverses jornades bordejant les posicions de play-off però van acabar l'any amb dues derrotes consecutives i necessiten tornar a guanyar per reenganxar-se a aquesta lluita per estar a les posicions més privilegiades de la categoria. Malgrat la dificultat del rival i la necessitat que tenen de guanyar, Garrido assegura que no sortiran a la Nova Creu Alta a especular. «Anirem a buscar la victòria i a jugar com ho solem fer. Només canviem l'estil si ens hem d'adaptar a un camp o un context molt diferent, però a la Nova Creu Alta podem fer el nostre joc».

A la prèvia del partit, el tècnic olotí va ser preguntat pel rumor que envolta el club olotí: el possible interès de l'Atlètic Balears en Xavi Ginard, porter mallorquí de l'Olot. «És un jugador nostre i té contracte fins al 30 de juny. Hi ha rumors però aquí no ha arribat cap notificació de l'Atlètic Balears, així que de moment no hi ha cas Ginard. És normal que ell pensi en aquesta possible oferta perquè suposaria tornar a casa, però és un professional i està pensant en el partit de diumenge», responia Garrido als rumors.

L'única baixa confirmada dels olotins per al partit davant el Sabadell és Barnils després de la lesió que va patir davant el Terol, mentre que Guzmán és dubte per unes molèsties al genoll.